Samsung Galaxy S23 Ultra: con eBay subito 270€ di SCONTO

Super bomba quella di eBay che ti permette di acquistare il noto Samsung Galaxy S23 Ultra a un prezzo incredibilmente vantaggioso. Mettilo nel carrello risparmiando 270 euro. Pagherai la versione da 512GB di memoria interna e 12GB di RAM solo 1389 euro, invece di 1659 euro. Un ottimo sconto, approfittane subito. Anche perché le scorte hanno disponibilità immediata, ma sono limitate.

Con 12GB di RAM hai tra le mani un potente dispositivo in grado di svolgere anche le attività più complesse ed esigenti. Che sia per fotografia, gaming, lavoro o intrattenimento, questo smartphone fa il suo dovere senza stancarsi mai. Inoltre, grazie alla S Pen integrata hai la massima fluidità per appunti e disegni. Per quanto riguarda il comparto fotografico siamo davanti a un mostro di tecnologia.

Samsung Galaxy S23 Ultra: potenza oltre ogni limite a un prezzo speciale

Affrettati per accaparrarti un Samsung Galaxy S23 Ultra a questo prezzo speciale. Grazie alla fotocamera principale con obiettivo grandangolare da 200 MP ottieni scatti incredibilmente perfetti e ricchi di dettagli. Il succo si concentra sul suo processore estremamente potente. Siamo di fronte all’innovazione con il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Platform for Galaxy.

Mettilo nel carrello a soli 1389 euro, anziché 1659 euro. Risparmi esattamente 270 euro sul prezzo di listino. Inoltre, con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro di importo totale. Non dovrai inviare alcuna garanzia per il finanziamento, ma in pochi semplici clic lo otterrai con PayPal Paga in 3 Rate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.