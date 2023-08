Samsung Galaxy S23 Ultra: con QUEST'OFFERTA è sempre di più un BEST BUY (-550€)

Il Samsung Galaxy S23 Ultra è il top di gamma di riferimento del mercato smartphone in questo momento, grazie a un comparto tecnico completo e senza punti debol. Con la nuova offerta eBay, inoltre, è possibile acquistare il flagship della casa coreana al prezzo scontato di 929 euro, beneficiando così di uno sconto di 550 euro rispetto al prezzo di lancio per la versione 8/256 GB. Scegliendo di pagare con PayPal, inoltre, lo smartphone potrà essere acquistato in 3 rate senza interessi. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

Samsung Galaxy S23 Ultra in offerta a questo prezzo è da prendere subito

Il Samsung Galaxy S23 Ultra ha tutto quello che serve per offrire ottime prestazioni in tutti i contesti di utilizzo. Lo smartphone propone il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 che viene affiancato da 8 GB di RAM e 256 GB di storage oltre che da una batteria da 5.000 mAh.

Da notare anche la presenza di un display AMOLED da 6,8 pollici con risoluzione QHD+ e refresh rate di 120 Hz. C’è anche una quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 Megapixel. Lato software, lo smartphone è dotato del sistema operativo Android 13 con One UI. In confezione è inclusa la S-Pen.

Con la nuova offerta eBay è possibile acquistare il Samsung Galaxy S23 Ultra al prezzo scontato di 929 euro, beneficiando così di uno sconto di 550 euro per la versione 8/256 GB. Pagando con PayPal, inoltre, l’acquisto può essere concluso in 3 rate senza interessi. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto. Lo sconto è valido solo per un breve periodo di tempo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.