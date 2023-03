Samsung Galaxy S23 Ultra: con QUEST'OFFERTA è davvero IMPERDIBILE (-380€, anche a rate)

Promosso a pieni voti da tutte le recensioni internazionali, che lo hanno decretato come lo smartphone di riferimento in questo momento, il Samsung Galaxy S23 Ultra è oggi protagonista di una nuova offerta che lo trasforma istantaneamente in un vero e proprio Best Buy per chi è alla ricerca di un top di gamma a buon prezzo.

Con la nuova offerta eBay, infatti, il Samsung Galaxy S23 Ultra viene ora proposto al prezzo scontato di 1.099 euro invece di 1.479 euro. L’offerta garantisce uno sconto di ben 380 euro rispetto al listino per la versione Phantom Black. A proporre la promozione è l’affidabilissimo rivenditore di eBay eShopping.srl (oltre 99,2% di feedback positivi).

Scegliendo di pagare con PayPal, inoltre, è possibile beneficiare della Garanzia cliente eBay e si potrà anche optare per il pagamento in 3 rate senza interessi, per dilazionare ulteriormente la spesa. L’offerta, valida su un numero di unità limitato, è accessibile dal link qui di sotto.

Samsung Galaxy S23 Ultra: ora ad un super prezzo con quasi 400 euro di sconto

La scheda tecnica del Samsung Galaxy S23 Ultra non ha certo bisogno di presentazioni. Lo smartphone può contare su specifiche al top, sotto tutti i punti di vista. Il dispositivo presenta un display AMOLED da 6,8 pollici con risoluzione QHD+ e refresh rate di 120 Hz.

Da segnalare anche la presenza del SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, garanzia di prestazioni di livello assoluto. A completare la scheda tecnica troviamo 8 GB di memoria RAM, 256 GB di storage ed il nuovo sensore da 200 Megapixel per la fotocamera posteriore. C’è anche una batteria da 5.000 mAh.

Con la nuova offerta eBay è possibile acquistare il Samsung Galaxy S23 Ultra al prezzo scontato di 1.099 euro invece di 1.479 euro con 380 euro di sconto e con la possibilità di pagare in 3 rate senza interessi. Per accedere all’offerta, prima che le poche unità disponibili vadano sold out, è disponibile il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.