Samsung Galaxy S23 Ultra con 550€ è IRRESISTIBILE: quasi finito

Non perdere l’assurda occasione eBay del momento. Samsung Galaxy S23 Ultra è in sconto di 550€ nella versione da 256GB di storage. Approfittarne al volo: completa adesso l’ordine per averlo a 929,99€ invece di 1479,99€, se non è già finito. Arriva con spedizioni assolutamente veloci e gratuite, garantite in pochissimi giorni.

Non uno smartphone, ma un computer fra le tue mani. Un display mozzafiato da 6,8″ con elevata risoluzione e refresh rate da 120Hz. Non solo potrei usarlo per sfruttare al massimo la tua S Pen, sarà il pannello perfetto per qualsiasi attività. Del resto, con il processore Snapdragon 8 Gen 2, praticamente non avrai alcun limite: massime prestazioni in qualsiasi contesto. Eccellente l’autonomia energetica, che conta su una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida.

Il comparto fotografico è mozzafiato. La fotocamera principale vanta un sensore d’eccezione da ben 200MP affiancato da altri due: uno grandangolare da 12MP e un teleobiettivo da 10MP. Descriverla è riduttiva: ogni scatto sarà in grado di catturare e custodire le tue emozioni. Con un solo tocco, realizzerai ogni volta un capolavoro.

Senza dubbio, Samsung Galaxy S23 Ultra non è un normale smartphone: si tratta di un vero e proprio PC portatile. Il perfetto strumento per lavorare, ma anche per svagarti e divertirti. Potrai sempre contare su di lui, in qualsiasi contesto. Approfitta ora dello sconto di 550€ e completa l’ordine al volo per avere il device dei sogni a prezzo ridicolo. Te l’accaparri a 929,99€ invece di 1479,99€. Lo ricevi con spedizioni assolutamente veloci e gratuite, in pochissimi giorni. Sii veloce, la disponibilità è limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.