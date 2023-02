Samsung Galaxy S23 Ultra: come si comporta con le foto in low-light?

Da pochissimi giorni è arrivato sul mercato il nuovissimo flagship Samsung Galaxy S23 Ultra. Il dispositivo è appena stato sottoposto ad una serie di test dal noto ente francese DxOMark per scoprire come si comporta la fotocamera principale. Dai risultati apprendiamo che questo device è sì un top di gamma, ma non riesce a garantire prestazioni al top in condizioni di scarsa illuminazione.

Conosciamo tutti il Galaxy S23 Ultra, oramai. È un telefono che dispone di tante fotocamere risolute (la principale da 200 Megapixel, addirittura). Secondo i test di DxOMark, scopriamo che il telefono ha leggermente deluso le aspettative e si è posizionato soltanto al 10° posto della classica dei migliori cameraphone al mondo, dietro ai vari iPhone, Xiaomi, Pixel, Mate e Honor Magic.

Samsung Galaxy S23 Ultra: analizziamo le fotocamere

Al di là della delusione, occorre contestualizzare. In realtà, S23 Ultra è un fuoriclasse a 360 gradi, solo che pecca in diversi aspetti. I recensori hanno lodato l’elaborazione automatica delle foto, la messa a fuoco, la registrazione dei video e delle foto, lo zoom tele e non solo. Quando cala la luce però, il dispositivo perde nitidezza, perde dettaglio e si evincono tutti i limiti del caso. Inoltre, in condizioni di scarsa illuminazione troviamo una messa a fuoco ballerina e una copertura dell’esposizione delle scene non proprio ottimale. Contiamo in un update del software per risolvere queste piccole pecche.

Parlando di numeriche, Galaxy S23 Ultra è alla pari (140 punti) con il meraviglioso Pixel 7 Pro e con il Vivo X90 Pro+ e si è posizionato al 10° posto. Buona la selfiecam che ha ottenuto uno score di 137 punti, andando a paragonarsi con quella dell’Asus ZenFone 7 Pro.

L’ammiraglia di Samsung non è riuscita a superare il Mate 50 Pro, l’Honor Magic 4 Ultimate, i vari iPhone 14 Pro e lo Xiaomi Mi 11 Ultra, sempre considerando una stima complessiva.

Vi ricordiamo che sono test da non prendere sempre con tutta l’accortezza del mondo. Il device è un prodotto eccellente che va benissimo anche sul fronte professionale. Sono tanti i giornalisti del web che lo adoperano. Lo trovate su Amazon a 1290,00€ in super sconto al posto di 1479€.

