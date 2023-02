Samsung Galaxy S23 Ultra: c'è un problema al display?

Sembra che molti utenti stiano riscontrando un fastidioso problema con lo schermo del nuovo Galaxy S23 Ultra di Samsung. Tuttavia, potete stare tranquilli. In realtà non è nulla di importante.

Da pochi giorni gli utenti hanno iniziato a ricevere l’ammiraglia di Samsung dopo due settimane di preorder. I dispositivi stanno giungendo presso le abitazioni di coloro che hanno scelto di acquistarlo diverso tempo fa e hanno anche iniziato ad apparire online le prime recensioni in merito.

Samsung Galaxy S23 Ultra: cosa succede allo schermo?

Molte persone tuttavia, segnalano che c’è una “bolla” posta nell’angolino in basso sullo schermo che sembra essere un difetto di fabbrica. Molti specialisti che hanno studiato il problema però, hanno dichiarato che non si tratta di un guasto o un errore di produzione.

Si può vedere una bolla in basso a destra, piccola piccola, così come la si poteva vedere nel “vecchio” Galaxy S22 Ultra. Un anno fa, nello stesso periodo, l’OEM sudcoreano stava affrontando la medesima situazione con il top di gamma precedente. La società ha riferito che si tratta di un “evento normale” che non pregiudica il funzionamento o la longevità del prodotto in sé. Potete star tranquilli, in poche parole.

Ad ogni modo, non dovete temere nulla. Se siete interessati all’acquisto, sappiate che questo smartphone è un top di gamma in tutto e per tutto che vi darà moltissime soddisfazioni. È un cameraphone di alto profilo, prestante, con un sensore principale da 200 Megapixel che gira video in 8K, ma non solo. È potentissimo e fa girare fluidi tutti i software di bordo. C’è il processore Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy costruito a 5 nanometri; dai primi test si scopre che è perfetto sia per i social che sul versante gaming. Inoltre, il pannello è un display bellissimo da 6,8 pollici Dynamic AMOLED con risoluzione QHD+ e refresh rate variabile fino a 120 Hz. Su Amazon lo trovate a 1479,00€ e le spese di spedizione sono comprese nel prezzo.

