Samsung Galaxy S23 Ultra: Amazon TAGLIA IL PREZZO (-189€)

Il fantastico Samsung Galaxy S23 Ultra è protagonista indiscusso delle offerte del giorno su Amazon. Oggi il modello di punta del colosso coreano te lo porti a casa con quasi 200 euro di sconto.

Inoltre, se attivi un metodo di pagamento con carta di credito puoi anche optare per il saldo in 12 comode rate da 107 euro ciascuna. Con spedizione Prime lo riceverai a casa già domani.

Samsung Galaxy S23 Ultra: il meglio ad un gran prezzo

Caratteristica di punta di Samsung Galaxy S23 Ultra è sicuramente la sua nuova fotocamera da 200 megapixel che si presenta come il nuovo standard di riferimento per quanto riguarda le foto e i video catturati anche di notte.

Il tutto è splendidamente esaltato da un display Dynamic AMOLED 2X da 6.8 pollici e frequenza di aggiornamento a 120Hz. Con 8GB di RAM e 256GB di memoria interna hai abbastanza spazio per le tue foto e i video, mentre la batteria da 5000mAh ti accompagna per tutta la giornata.

In caso, non preoccuparti, perché nella confezione trovi anche il caricatore Samsung da 25W in modo da sfruttare la tecnologia di ricarica rapida compatibile con il nuovo S23 Ultra. Non manca infine la S Pen, tratto distinguibile di questa serie, per permetterti di prendere appunti come se usassi la carta.

Il prezzo è davvero grandioso grazie a questo sconto di quasi 200 euro applicato da Amazon. Approfittane perché rischia di andare seriamente a ruba.

