Samsung Galaxy S23 Ultra al MINIMO STORICO su Amazon (-9%)

Se state cercando il super top di gamma del momento, il Galaxy S23 Ultra di Samsung, oggi è un ottimo giorno per voi. Di fatto, l’ammiraglia Android del momento costa solo 1349,00€. Siamo al minimo storico con un risparmio completo pari al 9% rispetto al valore di listino. Il dispositivo è uno dei telefono più venduti dell’ultimo periodo, nonché uno dei più apprezzati di sempre. Il costo totale non è comunque contenuto, ma con Amazon avrete diritto a tantissimi vantaggi esclusivi.

In primo luogo dobbiamo segnalare che, per qualsiasi evenienza, c’è il reso gratuito entro un mese dal momento dell’acquisto; si può poi dilazionare l’importo del telefono in comode rate con il servizio di Cofidis o con il sistema interno al portale (in cinque rate a tasso zero). In alternativa, usando l’app di Klarna potrete dividere la spesa complessiva in tre macropagamenti o in un’unica soluzione dopo trenta giorni. Cosa aspettate dunque?

Si può usufruire della garanzia di due anni, con tanto di assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono. Si tratta di un risparmio elevatissimo, unito ad un supporto tecnico logistico invidiabile.

Samsung Galaxy S23 Ultra: impossibile resistergli

L’ammiraglia Android del momento è incredibile: ha una fotocamera principale da 200 Megapixel che gira video in 8K, stabilizzati e perfetti anche al buio. Ottimo anche il software per le fotografie; insomma, qui vi troverete di fronte ad un super top di gamma che verrà aggiornato e supportato per tantissimi anni.

Il processore è una vera bomba, veloce e puntuale, potente come pochi altri al mondo; si tratta dello Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, una chicca nel panorama Android. Infine, il flagship ha un’autonomia spaziale; approfittatene adesso e fatelo vostro a soli 1349,00€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.