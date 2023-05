Samsung Galaxy S23 Ultra: a QUESTO PREZZO è davvero IMPERDIBILE (-480€)

Il Samsung Galaxy S23 Ultra diventa sempre più conveniente: con questa nuova offerta eBay è possibile acquistare il top di gamma della casa coreana al prezzo scontato di 999 euro invece che a 1.479 euro. L’offerta in questione riguarda la versione 8+256 GB dello smartphone. e garantisce uno sconto di ben 480 euro. Da notare, invece, che la versione 12+256 GB è disponibile al prezzo scontato di 1.199 euro invece di 1.659 euro. Scegliendo di pagare con PayPal, inoltre, è possibile completare l’acquisto in 3 rate senza interessi. Per sfruttare la promozione è possibile utilizzare il link qui di seguito.

Samsung Galaxy S23 Ultra: è da prendere subito grazie a questa nuova offerta

Il Samsung Galaxy S23 Ultra è un punto di riferimento del mercato: lo smartphone è dotato del potente SoC Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy e di un ampio display AMOLED da 6,8 pollici con risoluzione QHD+ e refresh rate di 120 Hz. Da notare anche una quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 Megapixel e una batteria da 5.000 mAh. C’è spazio anche per la S-Pen, inclusa nella dotazione di serie.

Con la nuova offerta eBay disponibile oggi è possibile acquistare il Samsung Galaxy S23 Ultra:

Si tratta di promozioni davvero convenienti e da cogliere al volo per acquistare il top di gamma di Samsung a prezzo scontato. Da notare che scegliendo di pagare con PayPal è possibile beneficiare del pagamento in 3 rate senza interessi. L’offerta è disponibile a tempo limitato. Chi volesse acquistare il flagship di Samsung a prezzo ridotto, quindi, dovrà cogliere l’occasione al volo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.