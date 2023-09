Samsung Galaxy S23 Ultra: a poco più di 1000€ è un BEST BUY, correte

Oggi vogliamo consigliarvi uno smartphone di fascia altissima veramente incredibile; si chiama Galaxy S23 Ultra 5G ed è realizzato da Samsung. Si tratta dell’ammiraglia dell’azienda, il flagship uscito nel mese di febbraio 2023 che ha sconvolto il suo mercato per le alte performance e per il suo design iconico e lussuoso. Non di meno, dispone di una killer feature che non troviamo in altri competitor: la S Pen inclusa nella scocca del terminale. Questo device è un business phone, ma anche un batteryphone, un cameraphone, un gaming phone e non solo; praticamente non c’è nulla che non possa fare.

Arriva con un prezzo di listino superiore ai 1479€ ma adesso, grazie agli sconti folli di Amazon, si porterà a casa a soli 1078,72€ nella sua iterazione Green con 8 GB di RAM e 256 GB di storage interni (non espandibili). Il device è venduto da un negozio di terze parti ma è spedito dal noto portale di e-commerce, pertanto godrà di tantissimi vantaggi esclusivi.

Samsung Galaxy S23 Ultra su Amazon: il best buy del giorno

Questo smartphone dispone di uno schermo Dynamic AMOLED da 6,8″ con risoluzione QHD+, refresh rate adattivo fino a 120 Hz, ha cornici sottilissime e bordi curvi. Il pannello ha una luminosità di picco di 1750 nit, la batteria dura tantissimo e si ricarica velocemente e le prestazioni sono al top grazie al processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy.

C’è il modem 5G, la S Pen è incorporata nella scocca del device e permette di eseguire operazioni impossibili per i competitor, anche per gli iPhone di Apple. Ottimo il sistema fotografico con ottiche di punta che girano video perfino in 8K. La main camera, inoltre, è da ben 200 Megapixel. Acquistando questo Samsung Galaxy S23 Ultra 5G da Amazon non pagherete le spese di spedizione: correte a prenderlo. A soli 1078,72€ è un super best buy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.