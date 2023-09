Samsung Galaxy S23 Ultra a meno di 1040€ su Amazon: correte a prenderlo

Samsung Galaxy S23 Ultra 5G è un super flagship uscito da pochissimi mesi sul mercato internazionale; ha ricevuto il plauso della critica per via delle ottime prestazioni che è in grado di ottenere per via di una scheda tecnica esagerata e performante. Il design è mozzafiato ma non si discosta da quello visto lo scorso anno con Galaxy S22 Ultra. Girovagando su Amazon, il nuovo arrivato lo abbiamo trovato ad un prezzo sensazionale, semplicemente strepitoso e pensate che è anche distribuito dal noto portale di e-commerce americano. Ciò implica tantissimi vantaggi: uno fra tutti? Le spese di spedizione sono comprese nel prezzo dell’articolo. Ad ogni modo, S23 Ultra potrà essere vostro con soli 1039,85€.

Samsung Galaxy S23 Ultra 5G: perché acquistarlo?

Da Amazon, questo meraviglioso smartphone di punta godrà di numerosi vantaggi: citiamo le spese di spedizione gratuite, la consegna celere (anche in 24 o 48 ore), c’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto, si potrà dilazionare il pagamento in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito (per gli account abilitati) e, dulcis in fundo, ci saranno due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, via chat o via telefono. Sarete sempre supportati dagli esperti del sito che saranno pronti ad aiutarvi.

Samsung Galaxy S23 Ultra è un’ammiraglia dotata del processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy coadiuvato da 8 GB di RAM, 256 GB di storage interno (non espandibili), c’è un comparto fotografico top che permette di girare video in 8K a 30 fps o in 4K a 120 fps anche in formato cinematografico. Assurde le fotografie anche al buio o con l’ottica tele periscopica. Pensate che la main camera è da 200 Megapixel. La batteria dura tantissimo e si ricarica in un lampo con la fast charge via cavo e lo schermo è un bellissimo pannello da 6,8″ LTPO di seconda generazione con risoluzione QHD+. A 1039,85€ è un best buy, non lasciatevelo sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.