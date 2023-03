Samsung Galaxy S23 Ultra: a breve la fotocamera migliorerà ancora

Samsung rilascerà presto un importantissimo aggiornamento per il comparto fotografico dei nuovi flagship Galaxy S23, S23+ e S23 Ultra che ne migliorerà, secondo quanto ritiene un importante tipster, le prestazioni.

La gamma premium S23 dell’OEM sudcoreano è arrivata sul mercato da oramai un mese; i telefoni hanno ricevuto tantissimi elogi ma anche diverse critiche per quanto concerne l’ottimizzazione del software della fotocamera dei device.

Ora, Ice Universe, noto insider esperto in rumors su Samsung, ha dichiarato che l’azienda è in procinto di distribuire un update del firmware con numerose bug fix per arginare i problemi e stabilizzare il comparto ottico dei gadget.

Ad oggi, uno dei problemi più significativi che gli utenti hanno riscontrato con le fotocamere del Galaxy S23 (ma anche dei fratelloni maggiori) è il famoso “pixel binning”, la funzionalità che serve per ridurre la risoluzione dell’immagine migliorandone però la qualità generale, aumentando la gamma dinamica e riducendo il rumore. In realtà, sembra che questa famosa caratteristica non stia funzionando a dovere e che stia procurando foto sfocate, immagini poco brillanti di notte e non solo.

I confirm that at the end of March, Galaxy S23 series will have a big update, which will involve camera optimization. — Ice universe (@UniverseIce) March 9, 2023

Su Reddit molti utenti hanno iniziato a lamentarsi della situazione scrivendo: “Più a lungo ho il mio S23 Ultra, più comincio a pensare che Samsung abbia creato un telefono davvero terribile“, oppure “Samsung è così disconnessa dai propri clienti. Questo problema di ritardo dell’otturatore esiste da così tanto tempo che è inspiegabile come non sia stato risolto“.

In realtà, noi vi invitiamo a mantenere la calma. I nuovi S23, S23+ 2 S23 Ultra sono dispositivi eccezionali, versatili, veloci, puntuali e potenti. Piccoli difetti di gioventù (soprattutto lato software) sono una costante, per qualsiasi device di qualunque brand, Apple e Samsung incluse.

Apprendiamo anche, grazie ad Ice Universe, che Samsung sta lavorando ad una soluzione per i problemi sopracitati; arriverà presto un aggiornamento che ottimizzerà la fotocamera dei device. Intanto, se volete acquistare l’ammiraglia premium della gamma, il Galaxy S23 Ultra, sappiate che lo trovate su Amazon a 1479,00€ con spese di spedizione incluse nel costo del device.

