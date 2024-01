Samsung Galaxy S23 Ultra a 999€ con caricabatterie in omaggio su Amazon

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone Android potente e versatile, dotato di tecnologie all’avanguardia, con un design minimal ed elegante, non possiamo non consigliarvi l’ottimo Samsung Galaxy S23 Ultra 5G, un prodotto di fascia alta senza eguali, con un pannello super risoluto e generoso, con il pratico pennino incluso nella confezione di vendita, con una batteria capiente e generosa e con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Il modello in questione è quello in colorazione Lavander e in omaggio avrete anche il pratico caricabatterie da 25W da muro. Cosa aspettate? A soli 999,00€, IVA inclusa, è un best buy senza eguali, ma siate veloci. Non sappiamo quante scorte siano rimaste disponibili e per quanto ancora durerà la promozione dedicata.

Samsung Galaxy S23 Ultra 5G: top di gamma da comprare al volo

Questo smartphone di fascia alta di Samsung è un prodotto favoloso, dotato di tecnologie premium e con una scheda tecnica da primo della classe. Presenta uno schermo Dynamic AMOLED 2X da 6,8 pollici LTPO di seconda generazione, con refresh rate adattivo fino a 120 Hz, risoluzione QHD+ e bordi curvi con cornici sottili. La luminosità è elevatissima, a tutto vantaggio della visione dei contenuti anche in scenari di “pieno sole”.

Sotto la scocca vi è un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria al seguito, non espandibile. La potenza è pazzesca, il device è versatile e ricco di features premium e c’è anche la pratica S Pen incastonata nel telaio. La batteria da 5000 mAh assicura un’autonomia degna di nota e si ricarica a 25W. Il comparto fotografico invece, è composto da diversi sensori avanzati che girano video in 4K di qualità cinematografica a 60 fps o girano clip in 8K a 30 fps. Cosa aspettate? A soli 999,00€ questo Galaxy S23 Ultra 5G di Samsung è un super top di gamma da prendere al volo, ma siate rapidi.

