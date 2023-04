Samsung Galaxy S23 Ultra 5G: SUPER sconto per il TOP del momento

Clamoroso sconto quello che abbiamo riscontrato oggi su Amazon. Mentre facevamo il nostro classico giro pomeridiano abbiamo visto che il super top di gamma del momento, Samsung Galaxy S 23 ultra, è in sconto al prezzo speciale di 1299,00 € con consegna gratuita e spedizione in un giorno.rispetto al prezzo di listino pari al 1479,00 € infatti si risparmia il 12%, mica poco.

Il Galaxy S23 ultra è una degli ammiraglie più desiderate dall’utenza in questo periodo; tutti lo vogliono e infatti, sta andando letteralmente a ruba. L’offerta di oggi ha stupito anche noi. Considerate che lo smartphone è arrivato sul mercato da un mese e mezzo eppure lo troviamo già ad un prezzo concorrenziale in rete.

Samsung Galaxy S23 Ultra su Amazon con lo sconto del 15%

Inutile dirvi che se lo acquisterete da Amazon, avrete numerosi vantaggi, come ad esempio la consegna celere in un giorno. Altresì, sarà possibile farsi spedire il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano.

Ci sono anche due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono. Si può usufruire del reso gratuito, ma anche della possibilità di dilazionare l’importo del prodotto in comode rate con il servizio di Cofidis o con il portale interno al sito, anche a tasso zero, ma capite bene che i vantaggi sono davvero tanti e non sono di certo finiti.

Dobbiamo infatti ricordare che il Samsung Galaxy S23 Ultra è un flagship in tutto e per tutto, con lo schermo da 6,8” incredibilmente risoluto QHD+ LTPO di seconda generazione e con altre mirabolanti tecnologie a bordo.

Fantastica anche la fotocamera principale da 200 mega pixel per scattare fotografie assurde anche al buio e super nitide. Il processore poi, il top del top di qualcomm, assicura performance da gaming. Il Galaxy S 23 ultra ha poi una killer feature che nessun altro device Premium ha: il pennino. La S Pen infatti, è un elemento iconico ereditato direttamente dalla serie Galaxy Note.

Insomma, questo telefono costa tanto, è vero, ma presenta anche delle caratteristiche che lo rendono unico nel suo genere. A 1299,00€ al posto di 1479 non potete lasciarvelo sfuggire, ma siate veloci. L’offerta potrebbe terminare da un momento all’altro. In confezione troverete anche il pratico caricatore Samsung da 25W.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.