Samsung Galaxy S23 Ultra 5G: prezzone su Amazon, pochi pezzi disponibil

Samsung Galaxy S23 Ultra 5G, nella sua iterazione con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, e in colorazione “Cream” si porta a casa ad un prezzo veramente speciale: solo 1026,79€, spese di spedizione incluse, con consegna celere in meno di 24 o 48 ore grazie al servizio di Amazon Prime. Capite bene che questo è un prezzone per un device del genere, dotato di tantissime features di punta e proposto ad un costo veramente basso per quel che offre. Di fatto, è un cameraphone con sensore principale da 200 Megapixel, dispone di un processore Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy di Qualcomm con modem 5G al seguito, ha uno schermo ampio e generoso da 6,8 pollici QHD+ LTPO di ultima generazione, ha una batteria esagerata e gode della S Pen incorporata nel telaio del telefono.

Samsung Galaxy S23 Ultra 5G su Amazon: il top dal prezzo speciale

Questo smartphone di Samsung è una vera ammiraglia in tutto e per tutto: presenta un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy di Qualcomm sotto la scocca, vanta 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna (non espandibile). Ci troviamo di fronte ad un device potentissimo e versatile, adatto anche al gaming da mobile. C’è la pratica S Pen inclusa nella scocca del telefono che permette di fare tantissime operazioni e c’è uno schermo ampio e generoso da 6,8 pollici con risoluzione QHD+, refresh rate adattivo fino a 120 hz, con supporto all’HDR10+ perfetto per vedere i contenuti in streaming e sui vari social network.

Ci sono tantissime fotocamere di punta e il sensore principale è da 200 Megapixel ma le altre lenti sono spettacolari e assicurano scatti assurdi in ogni condizione di luce e in ogni contesto; ottima l’autonomia con una batteria da 5000 mAh che promette un giorno e mezzo di utilizzo intenso con una singola carica. A soli 1026,79€ questo è un super best buy.

