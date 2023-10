Samsung Galaxy S23 Ultra 5G: prezzo SUPER su Amazon con caricatore in omaggio

Oggi vi parleremo di uno smartphone top di gamma veramente sensazionale che si trova in super sconto su Amazon al prezzo speciale di soli 1099,00€, spese di spedizione incluse. Ci riferiamo al potentissimo Samsung Galaxy S23 Ultra 5G e il modello in questione dispone di 12 GB di RAM veloce (LPDDR5X) e di storage su memorie UFS 4.0 da ben 512 GB. Anche se non è espandibile mediante microSD, avrete tantissimo spazio a vostra disposizione per archiviare file, foto, video e canzoni e per installare applicazioni e giochi. Questo è un top di gamma in tutto e per tutto, con una scheda tecnica da primo della classe; non a caso, è il punto di riferimento del settore della telefonia mobile insieme all’iPhone 15 Pro Max di Apple.

Samsung Galaxy S23 Ultra 5G: top in tutto, anche nel prezzo

Il meraviglioso Samsung Galaxy S23 Ultra 5G infatti, dispone di uno schermo da 6,8 pollici, con risoluzione QHD+, refresh rate adattivo fino a 120 Hz grazie alla tecnologia LTPO, supporta l’HDR10+ e ha una curvatura sui bordi che ne agevola la presa e dona al device un look più esclusivo. La selfiecam – ottima – assicura scatti di qualità e videocall in alta risoluzione. Presenta la S Pen dentro il telaio e questo implica che potrete utilizzarla in ogni momento per prendere appunti, fare schizzi al volo, disegnare, scrivere e non solo.

Ottima la batteria che dura un giorno e mezzo con un utilizzo intenso e si ricarica via cavo o con la wireless charging. A proposito, il caricatore sarà incluso nella confezione di vendita del prodotto. Le fotocamere sono premium e ci sono cinque sensori sulla back cover, perfetti per tutte le esigenze: dalla tele con zoom ottico 10X alla principale da 200 Megapixel che gira video in 4K. Dulcis in fundo, il processore di bordo è lo Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy. A 1099,00€ questo è il top da acquistare oggi su Amazon.

