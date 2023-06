Samsung Galaxy S23 Ultra 5G: il più esclusivo, ad un prezzo BASSISSIMO su Amazon

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone di punta e magari siete dei content creator che necessitano di un device performante, con un’ottima fotocamera, un display ampio e risoluto, e con una batteria che sia in grado di durare ore ed ore con un utilizzo intenso, abbiamo la soluzione perfetta per le vostre esigenze. Si chiama Samsung Galaxy S23 Ultra 5G ed è un prodotto perfetto anche per gli amanti del gaming da mobile, per gli architetti o gli ingegneri che lo potranno utilizzare in abbinata alla S Pen (inclusa nella scocca del telefono), ma non solo. Sul fronte Android, questo è uno degli articoli più versatili di sempre, adatto praticamente a tutti.

Grazie agli sconti di Amazon poi, sarà vostro con soli 1089,70€, spese di spedizione comprese nel prezzo. Vi invitiamo ad approfittarne subito per non perdere la promozione dedicata o per evitare che terminino le scorte disponibili sul sito.

Samsung Galaxy S23 Ultra 5G: il più incredibile, oggi ad un prezzo WOW

Il Samsung Galaxy S23 Ultra 5G è dotato di uno schermo Dynamic AMOLED da 6,8 pollici super risoluto QHD+ con refresh rate adattivo fino a 120 Hz, supporto all’HDR10+ e molto altro ancora. Dispone del processore Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy di Qualcomm, coadiuvato da 12 GB di RAM e da 256 GB di memoria interna. Come detto in calce, presenta la S Pen incastonata nel telaio del device, molto utile per prendere appunti al volo, disegnare o scrivere una nota rapida. Il comparto fotografico poi, è eccellente: ci sono tante ottiche fantastiche, il telefono può girare video in 8K e può scattare foto super nitide al buio, merito della main camera da 200 Megapixel con OIS di cui è dotato.

A soli 1089,70€ questo è un super smartphone da comprare immediatamente, A questo prezzo infatti, il Samsung Galaxy S23 Ultra 5G è un super best buy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.