Samsung Galaxy S23 Ultra 5G: il miglior flagship da comprare oggi su Amazon

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone di punta Android senza compromessi e senza rinunce, oggi vogliamo proporvi l’ottimo Samsung Galaxy S23 Ultra 5G che, nella sua iterazione color Green, con 8 GB di RAM, 256 GB di memoria interna e con il modem 5G al seguito, costa solo 974,90€ su Amazon, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

Samsung Galaxy S23 Ultra: l’ammiraglia da comprare su Amazon

Lo trovate da un rivenditore esterno ad Amazon ma viene spedito comunque dal noto portale di e-commerce americano e ciò implica che godrà dei soliti vantaggi che conosciamo a memoria. Di fatto, c’è sicuramente la consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine, si può dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis (micropagamenti su base mensile) o in cinque soluzioni a tasso zero (per gli account abilitati) e c’è il reso gratuito fino al 31 gennaio 2024 (in caso di gravi problematiche o di ripensamenti). Infine, la garanzia sappiate che è di due anni, con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono.

Il Galaxy S23 Ultra 5G di Samsung è uno smartphone veramente eccelso, potentissimo, versatile, ricco di funzionalità di altissimo profilo, con un design minimal dai bordi squadrati e arrotondati. Il pannello è da 6,8″ QHD+ LTPO con supporto all’HDR10+ e luminosità di 1750 nit, il processore interno è l’ottimo Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy di Qualcomm, coadiuvato da tanti GB di RAM LPDDR5X e da memorie UFS da 256 GB (non espandibili). Come non citare la batteria da 5000 mAh con ricarica wireless, ricarica rapida via cavo e riverse charging e in più, sappiate che c’è la S Pen inclusa nella scocca del dispositivo. Questo è un flagship senza compromessi che pagherete solo 974,90€ su Amazon, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.