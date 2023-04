Samsung Galaxy S23 Ultra 5G: il cameraphone che tutti vogliono, OGGI in sconto

Se state cercando uno smartphone premium con cui fare foto e video in alta qualità, magari in viaggio o per lavoro, vogliamo consigliarvi l’ottimo Galaxy S23 Ultra 5G di Samsung. Questo è un device eccezionale, dotato di tecnologie di ultima generazione, con una fotocamera incredibile che gira video in 8K, con un teleobiettivo che può riprendere anche la luna (no, non è uno scherzo), con un design mozzafiato, una batteria che dura tantissimo, un processore potente e un display generoso e super risoluto. E pensate un po’, c’è anche il pennino capacitivo (la S Pen) integrata nella scocca; questa è una feature ereditata dai famosissimi Galaxy Note dell’azienda sudcoreana. I professionisti la conoscono bene: la penna è capace di fare la differenza, soprattutto in ambito business e in certi ambiti o scenari di lavoro. In poche parole, questo gioiellino si porta a casa con soli 1299,99€ con uno sconto esagerato di ben 180€ sul prezzo di listino (che sarebbe di 1479,00€).

Samsung Galaxy S23 Ultra: il top di gamma più completo che vi sia

Come detto, il Galaxy S23 Ultra 5G di Samsung è lo smartphone Android più completo che vi sia oggi. È un cameraphone con tanti sensori fotografici a bordo, capace di girare video in 8K a 30 fps o di scattare foto con zoom 100X. C’è un’ottica principale da ben 200 Megapixel e il software di bordo è veramente ricco di chicche che renderanno felici i fotografi, anche i più esperti.

C’è un potente processore sotto la scocca (lo Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy di Qualcomm), coadiuvato da memorie RAM da 8 GB e da storage da 256 GB super veloci (non si può espandere la memoria però). La batteria assicura un giorno di utilizzo intenso con una singola carica e la ricarica è rapida sia via cavo che in modalità wireless. Con uno sconto così elevato (pari al 12% sul prezzo di listino) non potete non approfittarne. A 1299,99€ è da comprare subito, anche perché potrete dilazionare l’importo in comode rate.

