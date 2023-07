Samsung Galaxy S23 Ultra 5G da 1 TB: sconto FOLLE su Amazon, prendetelo adesso

Se state cercando un nuovo smartphone di punta Android che possa accompagnarvi per i prossimi anni, che sia potente al punto giusto, con un design mozzafiato, un comparto fotografico all’avanguardia, un chipset incredibile in grado di fare qualsiasi cosa e con una batteria infinita, abbiamo la soluzione perfetta per le vostre esigenze. Si chiama Samsung Galaxy S23 Ultra 5G e il modello con ben 12 GB di RAM, 1 TB di storage interno (non espandibile), processore Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, si porta a casa con 1699,00€ al posto di 1899,00€ grazie agli sconti folli di Amazon. Le spese di spedizione sono comprese nel costo dell’articolo e sappiate che la consegna sarà celere e immediata.

Non di meno, potrete optare per la consegna presso uno dei tanti Amazon Hub o Locker presenti sul territorio italiano. Cosa aspettate? A questo prezzo è veramente interessante, inoltre potrete anche dilazionare l’importo totale del prodotto in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito.

Samsung Galaxy S23 Ultra 5G: l’ammiraglia più esclusiva

Partiamo dalla sua killer feature: il comparto fotografico composto da tantissimi sensori di punta. Troviamo due teleobiettivi con zoom ottici e digitali, un’ultrawide risoluta e nitida, una main camera da 200 Megapixel che gira video in 8K e scatta foto nitide anche al buio, prive di rumore, luminose al punto giusto. Lo schermo è un pannello meraviglioso da circa 6,8 pollici con risoluzione QHD+, LTPO di seconda generazione e luminosità massima di 1750 nit.

Ha la S Pen incorporata nella scocca del telefono, presenta un processore Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy di Qualcomm, coadiuvato da 12 GB di RAM di tipo LPDDR5X e ha ben 1 TB di storage interno. Insomma, lo spazio a disposizione non manca. La batteria assicura un’autonomia esagerata e c’è la ricarica rapida via cavo, wireless o anche inversa. A 1699,00€ questo Galaxy S23 Ultra 5G è un super best buy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.