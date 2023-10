Samsung Galaxy S23 Ultra 5G: costa POCHISSIMO su Amazon, poco meno di 1037€

Oggi vogliamo parlarvi di uno smartphone di casa Samsung veramente sensazionale che, incredibilmente, si porta a casa con un prezzo bassissimo grazie agli sconti di Amazon: Galaxy S23 Ultra 5G costa solo 1036,52€, spese di spedizione incluse. Non lasciatevelo sfuggire, a questa cifra è un vero best buy senza compromessi. Siate veloci però: non sappiamo quante scorte siano disponibili sul noto portale di e-commerce. Prevediamo che andrà “sold out” da un momento all’altro, quindi non pensateci troppo: è un flagship senza compromessi, il vero “re” del mercato che primeggia le classifiche di vendita mondiali insieme ai melafonini top di gamma di Apple.

Samsung Galaxy S23 Ultra 5G: il re del mercato

Questo meraviglioso smartphone top di gamma di Samsung è unico nel suo genere: di fatto, è un batteryphone, un cameraphone, un businessphone e perfino un gamingphone. No, non siamo impazziti: il Galaxy S23 Ultra 5G ha, in prima istanza, una batteria che dura tantissimo con una singola carica (anche un giorno e mezzo con un utilizzo intenso) e si ricarica in fretta. Inoltre, ha un sensore fotografico principale da 200 Megapixel che scatta foto assurde anche al buio e gira video in 8K a 30 fps. Questo è un prodotto perfetto con cui fare foto e video, sia a livello professionale che a livello amatoriale. Ci sono altre ottiche che girano e scattano in ultrawide, con zoom 10X e non solo. Non c’è niente che non possiate fare con un device del genere.

Con la S Pen incorporata nella scocca potrete prendere appunti al volo, disegnare, scrivere note in un baleno e molto altro ancora e il processore Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy di Qualcomm, coadiuvato da memorie RAM veloci e da tanto storage a bordo, farà girare fluide anche le applicazioni più complesse e impegnative. A 1036,25€ questo meraviglioso Samsung Galaxy S23 Ultra 5G è un vero best buy senza rivali.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.