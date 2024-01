Samsung Galaxy S23 Ultra 5G a soli 899€: a questo prezzo non puoi lasciatelo sfuggire

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone di punta Android con caratteristiche di alto pregio, dalla qualità eccelsa, con un design minimal e senza fronzoli, e magari con una batteria all’altezza delle aspettative, oggi non possiamo consigliarvi l’ammiraglia del momento. Si chiama Samsung Galaxy S23 Ultra 5G ed è l’attuale flagship del colosso sudcoreano, uscito a febbraio dello scorso anno e che si trova in super sconto su Amazon al prezzo sensazionale di soli 899,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Capite bene che il costo è irrisorio per ciò che offre il terminale; il risparmio sarà pari al 39% sul valore di listino.

Cosa aspettate? Correte a prenderlo prima che terminino le scorte disponibili o prima che finisca la promo dedicata. Il modello in questione è in colorazione Green, con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Il caricatore da muro di Samsung è incluso nella confezione.

Samsung Galaxy S23 Ultra 5G: l’ammiraglia da comprare oggi

Lo smartphone di Samsung è un flagship in tutto e per tutto; dispone di una scheda tecnica all’avanguardia, con uno schermo LTPO da 6,8 pollici QHD+ con cornici sottili e luminosità di 1750 nit, ma non solo. Il processore interno è l’ottimo Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy di Qualcomm che fa girare fluidi tutti i software e le applicazioni presenti sullo store. Come non citare poi la presenza di 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Il modem 5G è integrato nel chipset di bordo, in ultima analisi.

Parliamo infine, del comparto fotografico: abbiamo diverse lenti che possono girare clip in 8K a 30 fps e scattare foto con zoom 10X, in modalità grandangolo, e molto altro ancora. C’è la S Pen incastonata nella scocca del device e la batteria da 5000 mAh promette un’autonomia degna di nota con una singola carica. A soli 899,00€ è da comprare immediatamente.

