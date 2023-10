Samsung Galaxy S23 Ultra 5G a meno di 1000€: l'occasione che aspettavi è QUI

Se siete alla ricerca di un’ammiraglia di prim’ordine esclusiva, che non abbia alcun compromesso, oggi vogliamo segnalarvi che il meraviglioso Samsung Galaxy S23 Ultra 5G costa solo 999,98€ su Amazon, spese di spedizione incluse. La versione in sconto è quella in colorazione “Phantom Black” con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria al seguito. Capite bene che è un costo bassissimo per un terminale così fantastico, dotato di una serie di lenti fotografiche di altissimo profilo, con una batteria esagerata, un processore di fascia altissima, con la S Pen incastonata nella scocca e con un pannello grande e generoso. Insomma, questo è il flagship Android definitivo se cercate un’esperienza senza limiti: non lasciatevelo sfuggire anche perché a questa cifra potrebbe andare a ruba da un momento all’altro, o peggio, la promozione potrebbe terminare a breve.

Samsung Galaxy S23 Ultra 5G: il best buy Android

Questo fantastico Galaxy S23 Ultra 5G è dotato di uno schermo Dynamic AMOLED da 6,8 pollici LTPO con risoluzione QHD+ e luminosità di picco di 1750 nit: i vostri contenuti saranno vibranti come non mai e sul display si potrà scrivere con la S Pen che, come oramai accade da due anni a questa parte, è incastonata nel telaio del dispositivo (un po’ come accadeva nei Galaxy Note di qualche anno fa).

Le fotocamere sono di punta: ce ne sono tante sulla back cover, tutte eccezionali, e permettono di fare video in ultrawide, di girare in 8K, al buio senza rumore video e perfino di fare foto con zoom ottico 10X. Il processore invece, è l’ottimo Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy di Qualcomm, coadiuvato da un modem 5G e da 8 GB di RAM. Batteria al top con ricarica rapida e wireless charging. Con un prezzo di soli 999,98€, questo Galaxy S23 Ultra 5G di Samsung è il best buy nel mondo Android: non lasciatevelo sfuggire a questa cifra.

