Samsung Galaxy S23 Ultra 5G: a 999€ è IRRINUNCIABILE, corri a prenderlo

Clamorosa offerta quella che vi stiamo segnalando adesso: il meraviglioso Samsung Galaxy S23 Ultra 5G, il super top di gamma Android dalle caratteristiche incredibili, adesso costa solo 999,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Capite bene che il prezzo di vendita per questo prodotto è assolutamente vantaggioso e noi vi consigliamo di acquistarlo subito prima che sia troppo tardi. Il modello in questione poi, ha 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna; non lasciatevelo sfuggire perché è un best buy senza limiti e senza paragoni (anche perché è l’unico che dispone della S Pen, l’innovativa penna capacitiva, dentro la scocca del terminale).

Samsung Galaxy S23 Ultra 5G: il miglior flagship del momento

Questo smartphone, sebbene abbia un anno di vita alle spalle, è ancora un ottimo affare poiché dispone di una serie di caratteristiche che lo rendono perfetto anche per i videomaker più esigenti o per i content creator che lavorano con i social. Non di meno, il telefono è un flagship anche dal punto di vista delle prestazioni che sono eccellenti. Dispone di un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, coadiuvato da 8 GB di RAM e da 256 GB di memoria interna. Come non citare poi la presenza di un comparto fotografico degno di nota con sensori premium che girano video anche in 8K. C’è la S Pen incastonata nella scocca e la batteria da 5000 mAh promette un giorno intero di autonomia con una singola carica. Dulcis in fundo, c’è un sensore principale da 200 Megapixel perfetto per chi ama fare fotografie, per hobby o per lavoro.

Il Galaxy S23 Ultra 5G di Samsung viene venduto e spedito da Amazon a soli 999,00€ nella sua colorazione Lavander, con consegna celere e immediata presso il vostro domicilio, anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine. Non lasciatevelo sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.