Samsung Galaxy S23 Ultra 5G a 999,99€ su Amazon: l'offerta che volevi è QUI

Sensazionale offerta quella che vi segnaliamo oggi su Amazon: il flagship del momento, Samsung Galaxy S23 Ultra 5G, è in super sconto al prezzo speciale di soli 999,99€, spese di spedizione incluse. Nello specifico, il modello disponibile è quello in colorazione Cream con 8 GB di RAM e 256 GB di storage, non espandibile ovviamente. Ci troviamo di fronte ad un prodotto sensazionale, potentissimo, ricco di features all’avanguardia, con chicche hardware e software che sono una rarità nel mercato della telefonia mobile. Questo è infatti, al contempo, un cameraphone, un businessphone, un device con cui giocare da mobile, ma non finisce qui.

Samsung Galaxy S23 Ultra 5G: l’ammiraglia da comprare

Il meraviglioso Samsung Galaxy S23 Ultra 5G viene venduto da un negozio terzo ma è spedito da Amazon: ciò implica che godrà dei soliti vantaggi esclusivi che abbiamo con il noto portale di e-commerce americano. C’è infatti la consegna celere e immediata: in 24 o 48 ore il dispositivo arriverà presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato. Si potrà godere della garanzia di due anni con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, con il supporto logistico del sito e, non di meno, sappiate che si potrà dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al portale (per gli account abilitati).

Il Galaxy S23 Ultra 5G è l’unico device di punta a disporre del pennino capacitivo di ultima generazione (la S Pen) dentro la scocca; questo accessorio darà accesso ad una serie di funzionalità top pensate per chi prende spesso molti appunti, per chi disegna, per chi ne ha necessità lavorative e non solo. Questo è anche un batteryphone con un’autonomia strepitosa e il processore interno – lo Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy di Qualcomm – assicura prestazioni al top in ogni contesto e con ogni applicazione. Ha perfino una main camera da 200 Megapixel che permette di girare video in 8K e scatta foto con zoom 10X grazie ad una delle tante lenti di cui è dotato. A 999,99€ non potete lasciarvelo sfuggire.

