Samsung Galaxy S23 Ultra 5G: a 1149€ è il TOP da comprare

Girovagando su Amazon oggi ci siamo imbattuti in un’offerta veramente sensazionale: l’ottimo Samsung Galaxy S23 Ultra 5G, l’ammiraglia del momento, costa solo 1149,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Capite bene che questo device, alla cifra a cui viene proposto adesso, è da prendere al volo, anche perché si presenta come un top in tutto e per tutto, dotato di specifiche tecniche e di caratteristiche all’ultimo grido. Ha un design minimal ed elegante, dispone di uno schermo ampio e risoluto, gode di una scheda tecnica all’avanguardia e ha perfino la S Pen incorporata nella scocca. Come non citare il comparto fotografico di pregio con sensori che possono girare in 8K.

Samsung Galaxy S23 Ultra 5G: ecco perché dovete prenderlo adesso

Prima di addentrarci nella sua disamina completa, vi ricordiamo che viene venduto e spedito da Amazon al prezzo speciale di soli 1149,00€, con consegna celere e immediata. Ciò implica che sarà vostro in pochissimi giorni dal momento dell’ordine (anche in meno di 24 o 48 ore, in moltissimi casi) e che avrete accesso al reso gratuito fino al 31 gennaio 2024. C’è poi la garanzia di due anni con il rivenditore, con tanto di assistenza tecnica dedicata, e c’è la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con CreditLine di Cofidis.

Questo Galaxy S23 Ultra 5G è dotato di uno schermo da 6,8″ con risoluzione QHD+, refresh rate adattivo fino a 120 Hz, ha un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy sotto la scocca, con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Ottima la batteria da 5000 mAh che si ricarica rapidamente e che promette un’autonomia di un giorno e mezzo con una singola carica e un utilizzo intenso. A proposito, il caricatore è incluso nella confezione di vendita. Non lasciatevelo sfuggire; correte a prenderlo adesso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.