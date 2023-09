Samsung Galaxy S23 Ultra 5G (512 GB): il più esclusivo, oggi in super sconto

Samsung Galaxy S23 Ultra 5G è lo smartphone di fascia alta che dovete comprare oggi; la versione Black con 12 GB di memoria RAM e 512 GB di storage interno (non espandibile, ovviamente), costa solo 1399,00€ su Amazon, spese di spedizione incluse. Capite bene che ci troviamo di fronte ad un’ammiraglia unica nel suo genere, sia perché dispone di una scheda tecnica assurda con specifiche tecniche incredibili, sia perché vanta un sistema fotografico di nuova generazione con sensore principale da 200 Megapixel. Ma non finisce qui: troviamo una batteria che vi porterà sempre a sera con un utilizzo intenso, dispone della pratica S Pen posta dentro la scocca del device e ha un rapporto qualità-prezzo ineccepibile. Non consideriamo poi l’ottima funzionalità DeX che permette di trasformare il telefono in un PC fisso con l’ausilio delle giuste periferiche.

Samsung Galaxy S23 Ultra 5G: ecco perché dovete comprarlo

Come detto, i motivi per comprarlo sono davvero tanti: è un telefono dall’autonomia eccezionale, si ricarica in un lampo con la fast charge via cavo, via wireless e in più assicura prestazioni al top in ogni contesto. Le performance sono strepitose grazie al processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, coadiuvato da un modem 5G, da 12 GB di RAM LPDDR5X e da ben 512 GB di storage. Come detto, la sua killer feature è la S Pen inserita nella scocca del dispositivo, ma ha anche un ottimo software grazie alla skin One UI 5.1.1 che presto verrà aggiornata alla One UI 6.0. Fra le altre cose poi, ci sono ottime fotocamere che scattano foto tele con zoom 10X, nitide anche al buio e prive di rumore, oltre a video di qualità cinematografica.

A 1399,00€, spese di spedizione incluse., questo Samsung Galaxy S23 Ultra 5G è il top del momento; non lasciatevelo sfuggire. A questa cifra è un super best buy.

