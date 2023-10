Samsung Galaxy S23 Ultra: 560€ di sconto e prezzo BOMBA su Amazon

Il potentissimo Samsung Galaxy S23 Ultra, un flagship che non ha rivali, crolla di prezzo su Amazon. Con un risparmio golosissimo di ben 560€, puoi portare a casa l’edizione da 512GB a 1099€ invece di 1659€. Se non è già finito, completa al volo il tuo ordine per approfittarne. Arriva con spedizioni rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime. Sii veloce: la disponibilità è limitata.

Uno smartphone che di certo non ha bisogno di presentazioni. Un potente dispositivo, che – grazie all’iconico pennino – rappresenta un modello unico nel suo genere nel panorama Android e non solo. Un display mozzafiato, un comparto fotografico spettacolare e un’autonomia energetica che ti accompagna per tutto il giorno anche con utilizzo intenso.

Ben 12GB di RAM e 512GB di storage: praticamente non avrai limiti né di prestazioni né di conservazione dei file. Un prodotto di punta, che – con uno sconto come questo – diventa automaticamente un affare.

Se vuoi uno smartphone Android che praticamente non abbia alcun limite, non perdere la straordinaria occasione Amazon del momento. Risparmia 560€ su Samsung Galaxy S23 Ultra e completa al volo il tuo ordine per accaparrartelo a 1099€ invece di 1659€. Lo ricevi con spedizioni assolutamente rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime. Sii veloce: va a ruba!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.