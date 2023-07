Samsung Galaxy S23 Ultra: 560€ di SCONTO su eBay

Oggi è il gran giorno se da tempo aspettavi il momento favorevole per acquistare un Samsung Galaxy S23 Ultra. Infatti, su eBay puoi approfittare di una super offerta con quantità disponibile limitata. Mettilo nel carrello risparmiando 560 euro! Si tratta di un super sconto eccezionale su questo top di gamma recente che ha davvero tutto per farti felice.

Tra l’altro con eBay ottieni anche la consegna gratuita inclusa nel prezzo. Inoltre, è possibile dividere l’importo in 3 comode rate tasso zero con un click. Ciò significa che potrai pagare il tuo acquisto da soli 306,66 euro al mese, la prima rata subito e le altre due nei mesi successivi. Ti basterà selezionare PayPal come metodo di pagamento e proseguire selezionando l’opzione disponibile “Paga in 3 Rate“.

Samsung Galaxy S23 Ultra: le caratteristiche più premium

Vediamo ora quali sono le caratteristiche più avanzate che offre il Samsung Galaxy S23 Ultra 5G. Prima fra tutte la fotocamera principale da 200MP che regala scatti fantastici e video super dettagliati. Secondo, ma non per importanza, il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 che assicura prestazioni da urlo e una fluidità mai vista prima. Terzo e ultimo il display Dynamic AMOLED 2X con tecnologia a 120Hz.

Insomma, il Galaxy S23 Ultra a soli 919,99 euro, invece di 1479,99 euro, è un vero affare. Ricordati che con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro di importo totale. Non dovrai inviare alcuna garanzia per il finanziamento, ma in pochi semplici clic lo otterrai con PayPal Paga in 3 Rate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.