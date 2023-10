Samsung Galaxy S23 Ultra (512 GB): prezzo WOW su Amazon, pochissimi pezzi

Oggi vogliamo parlarvi di uno smartphone di punta Android davvero unico nel suo genere; è il potentissimo Galaxy S23 Ultra 5G di Samsung che, nella sua iterazione Phantom Black con 8 GB di RAM e 256 GB di storage su SSD (non espandibili) si porta a casa all’incredibile prezzo di 1100,99€, spese di spedizione incluse, grazie agli sconti di Amazon. Non lasciatevi sfuggire un’occasione simile: a questa cifra è difficile trovare di meglio, anche perché è un terminale veramente fantastico, dotato di una scheda tecnica assurda, di un comparto fotografico degno di una mirrorless compatta e ha perfino il pennino capacitivo, una feature esclusiva che non ritroviamo negli altri top di gamma.

Samsung Galaxy S23 Ultra 5G: il top che devi comprare oggi

Questo smartphone di Samsung dunque, è una vera ammiraglia di punta, dotata di un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy con modem 5G integrato, con ben 8 GB di RAM LPDDR5X e 256 GB di storage. Oltre ad avere uno schermo QHD+ da 6,8 pollici super risoluto, con refresh rate adattivo fino a 120 Hz, che supporta l’HDR10+ e ha cornici ridottissime, questo pannello è un Dynamic AMOLED con neri assoluti e coloro profondi e ha una luminosità di picco di 2000 nit. Il comparto fotografico è composto da cinque lenti sulla back cover che girano video in 8K e scattano foto luminose anche al buio. C’è poi la lente tele 10X che fa magie e riesce a fare immagini nitide anche alla luna. La batteria dura tantissimo con una singola carica e c’è la fast charge via cavo da 45W. A proposito, il caricabatterie sarà incluso nella confezione di vendita.

Viene venduto e spedito da Amazon e godrà della consegna celere con Prime: a soli 1100,99€, questo Samsung Galaxy S23 Ultra 5G è un vero best buy.

