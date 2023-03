Samsung Galaxy S23 Ultra (512 GB) in super offerta su Amazon

Se state cercando un nuovo smartphone di punta Android e non sapete cosa comprare, abbiamo la soluzione perfetta che farà sicuramente al caso vostro. Parliamo del nuovissimo Samsung Galaxy S23 Ultra 5G in versione da 512 GB. Il device in fatti, grazie agli sconti di Amazon, si porta a casa ad un prezzo semplicemente strepitoso. Solo 1561,00€ al posto di 1659,00€.

Certo, non è economico, ma si tratta di un’ammiraglia unica nel suo genere in grado di sconfiggere i rivali su tutti i fronti. È un telefono perfetto per chi ama fare foto, video di qualità cinematografica, per chi è un content creator, ma non solo. Ci troviamo di fronte ad un gaming phone sotto mentite spoglie, grazie alla potenza incredibile sprigionata dal processore “Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy” di Qualcomm. Inoltre, è un dispositivo elegantissimo, con un pannello super definito. Non lasciatevelo sfuggire. Questa versione, con un risparmio così alto, non si era mai vista prima.

Samsung Galaxy S23 Ultra su Amazon: la versione da 512 GB è in sconto

Il display di Samsung Galaxy S23 Ultra, come detto, è fantastico. Parliamo di unità da 6,8 pollici QuadHD+, LTPO di seconda generazione, ricco di tecnologia e con una serie di chicche davvero uniche nel loro genere.

Il processore, come detto, è una vera ammiraglia nel settore. Al momento è il più potente del mercato e il comparto fotografico sarà in grado di stupire grandi e piccini. Questo device è perfetto sia per i giochi che per l’utilizzo social. E poi ha una batteria eccezionale, con ricarica rapida da 45W, wireless charging e c’è perfino quella inversa. La S Pen incorporata nella scocca è la vera killer feature di questo prodotto. Costa tanto, ma ha moltissima memoria al suo interno: 512 GB. Compratelo subito su Amazon 1561,00€ al posto di 1659,00€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.