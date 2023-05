Samsung Galaxy S23 Ultra (512 GB) con caricatore in omaggio su Amazon (-14%)

Girovagando su Amazon ci siamo imbattuti in un’offerta veramente strepitosa; di fatto, abbiamo osservato che il potentissimo flagship Samsung Galaxy S23 Ultra 5G, nella sua iterazione Phantom Black con 512 GB di memoria interna, si porta a casa ad un prezzo sensazionale. Pensate che da 1659,00€ lo pagherete solo 1426,91€. Il risparmio, lo vedete anche voi, è esagerato per un’ammiraglia arrivata sul mercato da pochissimi mesi.

Non di meno, avrete accesso a tantissimi vantaggi esclusivi grazie al noto sito di e-commerce americano. Pensiamo alla consegna celere e gratuita con il servizio di Prime, alla possibilità di farsi recapitare il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano, al reso gratis entro un mese dall’acquisto, ma non solo. Ci sono le spese di spedizione incluse nel costo dell’articolo, si ha accesso ad una garanzia sensazionale, valida tutti i giorni, per due anni, via chat o via telefono, con il supporto tecnico del portale e, dulcis in fundo, sappiate che potrete dilazionare l’importo dello smartphone in comode rate con il sistema interno ad Amazon o mediante Cofidis con piccoli pagamenti mensili.

Samsung Galaxy S23 Ultra (512 GB) su Amazon ad un prezzo WOW

Questo smartphone di punta di Samsung è potentissimo, velocissimo, reattivo come nessun altro al mondo. Il chip interno, lo Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy è una vera chicca e fa girare fluidi anche i giochi più impegnativi. La batteria si ricarica in un lampo (il caricatore è in omaggio) e l’autonomia è eccellente. Lo schermo è un pannello di prim’ordine da 6,8 pollici QHD+, LTPO di seconda generazione. Fantatica poi la fotocamera posteriore da 200 Megapixel così come le altre presenti a bordo.

Insomma, la versione Phantom Black da 512 GB del Samsung Galaxy S23 Ultra a soli 1426,91€ è una chicca da non lasciarsi sfuggire, ma siate veloci prima che terminino le scorte disponibili su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.