Samsung Galaxy S23 Ultra (12/512 GB): un'offerta da MINIMO STORICO su Amazon

È arrivato il momento di acquistare il Samsung Galaxy S23 Ultra nella variante con 12 GB di RAM e 512 GB di storage. Il top di gamma di Samsung, punto di riferimento assoluto del settore smartphone, è ora disponibile al prezzo scontato di 1.099 euro, con un taglio di 559 euro rispetto al prezzo di listino e con la possibilità di completare l’acquisto in 5 rate mensili senza interessi. La promozione è valida per diverse colorazioni. Per accedere all’offerta basta seguire il link qui di sotto.

Samsung Galaxy S23 Ultra: a questo prezzo è un best buy

Il Samsung Galaxy S23 Ultra è uno smartphone dotato di un comparto tecnico completo e senza punti deboli. Il dispositivo può contare sul SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 affiancato da 12 GB di RAM e 512 GB di storage. C’è anche un display AMOLED da 6,8 pollici con risoluzione QHD+ e refresh rate di 120 Hz.

Tra le specifiche dello smartphone troviamo una quadrupla fotocamera posteriore, con sensore principale da 200 Megapixel, il sistema operativo Android 13 (con Android 14 in arrivo) e la S-Pen inclusa in confezione. Lo smartphone è Dual SIM, ha il sensore di impronte sotto al display e il chip NFC per i pagamenti.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Samsung Galaxy S23 Ultra 12/512 GB al prezzo scontato di 1.099 euro. C’è anche la possibilità di completare l’acquisto in 5 rate mensili senza interessi, pagando con carta di debito. Per accedere all’offerta, valida per diverse colorazioni, è disponibile il link qui di sotto. Lo sconto è valido solo per un breve periodo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.