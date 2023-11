Samsung Galaxy S23 Ultra (12/512 GB): in OFFERTA FLASH per il Black Friday di Amazon

Il Samsung Galaxy S23 Ultra è protagonista di una nuova offerta Amazon in occasione del Black Friday. Il top di gamma della casa coreana, infatti, è ora acquistabile al prezzo scontato di 1.099 euro per la variante con 12 GB di RAM e 512 GB di storage. Si tratta, quindi, di un’occasione davvero ottima per portarsi a casa la versione più equilibrata del flagship coreano. Per accedere all’offerta, valida per diverse colorazioni ma solo per un breve periodo di tempo, è possibile cliccare sul box qui di sotto.

Samsung Galaxy S23 Ultra: il top di gamma è in offerta per il Black Friday

Il Samsung Galaxy S23 Ultra è ancora oggi il top di gamma su cui puntare, abbinando tanta potenzia a varie funzionalità avanzate. Lo smartphone è dotato del SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 supportato da 12 GB di RAM, 512 GB di storage e una batteria da 5.000 mAh. C’è poi una quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 Megapixel. Il sistema operativo è Android 14 con la nuova versione della One UI.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Samsung Galaxy S23 Ultra 12/512 GB al prezzo scontato di 1.099 euro, con possibilità di scegliere tra diverse colorazioni. Si tratta di un’occasione da non perdere. Lo smartphone è acquistabile a prezzo ridotto tramite il box qui di sotto. Lo sconto è destinato a durare solo per un breve periodo di tempo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.