Samsung Galaxy S23 Ultra (12/512 GB) è il regalo di Natale giusto con QUEST'OFFERTA di Amazon

Il Samsung Galaxy S23 Ultra torna in offerta: il top di gamma di Samsung è ora acquistabile al prezzo scontato di 1.049 euro, con uno sconto del 37%, grazie a questa nuova offerta Amazon riservata alla versione con 12 GB di RAM e 512 GB di storage, venduta e spedita da Amazon. La promozione è valida solo per un breve periodo di tempo. Per accedere allo sconto è possibile cliccare sul box qui di sotto.

Samsung Galaxy S23 Ultra è in offerta su Amazon: da prendere subito

Il Samsung Galaxy S23 Ultra è sempre il top di gamma su cui puntare. Lo smartphone è dotato del potente SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 affiancato, nella versione proposta in sconto, da 12 GB di memoria RAM e 512 GB di storage. Da notare anche una batteria da 5.000 mAh oltre a una quadrupla fotocamera posteriore, con un sensore principale da 200 Megapixel. Il sistema operativo è Android 14, personalizzato dalla One UI. Lo smartphone ha un display AMOLED da 6,8 pollici, con risoluzione QHD+ e refresh rate di 120 Hz.

Con questa nuova offerta Amazon, quindi, è possibile acquistare il Samsung Galaxy S23 Ultra al prezzo scontato di 1.049 euro. Si tratta di uno sconto del 37% rispetto al prezzo di listino per la versione 12/512 GB. Lo smartphone diventa, quindi, la soluzione giusta per acquistare un top di gamma davvero completo in questo periodo di shopping pre-natalizio. Lo sconto è valido solo per un breve periodo e lo smartphone è venduto e spedito da Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.