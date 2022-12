Samsung Galaxy S23: trapelano i poster promozionali (FOTO)

In queste ore sono trapelate le prime immagini promozionali relative ai futuri smartphone di punta di Samsung, i Galaxy S23, S23+ e S23 Ultra.

Come detto in più occasioni, l’OEM sudcoreano si sta preparando a lanciare le nuove ammiraglie per il 2023; si dice che la compagnia mostrerà tre dispositivi all’interno della line-up, proprio come abbiamo visto negli ultimi anni. Per moltissime settimane abbiamo letto una serie di notizie e leaks sui terminali next-gen ma oggi possiamo vedere i primi poster promozionali destinati alla stampa grazie ad un rumor dell’ultimo minuto.

Samsung Galaxy S23+ e S23 Ultra: confermati i loro design

Da moltissimi giorni stiamo apprendendo dettagli sulla data di debutto dei suddetti smartphone premium di Samsung; secondo i leaks e i rumors infatti, la serie di punta verrà annunciata il prossimo 1° febbraio 2023 in un Galaxy Unpacked dedicato.

Dai poster promozionali trapelati vediamo nel dettaglio l’estetica del Galaxy S23+ e del Galaxy S23 Ultra. Del modello base non abbiamo fotografie e quindi non possiamo sapere come sarà fatto, anche se un’idea l’abbiamo già. In primo luogo vediamo che ci saranno offerte per acquistare i telefoni in bundle con cuffiette TWS e smartwatch, e in seconda istanza vediamo che i device verranno commercializzati in verde e in violetto.

Tornando all’estetica invece, vediamo che l’Ultra sarà identico al precedente modello del 2022, mentre il Galaxy S23+ avrà un nuovo modulo fotografico con lenti inserite direttamente sulla scocca come l’ammiraglia premium. Anteriormente invece i telefoni saranno identici ai modelli dello scorso anno.

Sicuramente leggeremo altre informazioni in merito man mano che ci avviciniamo alla data di debutto; vi invitiamo a restare connessi con noi per non perdervi ulteriori dettagli.

Nelle notizie correlate, vi consigliamo l’eccellente Galaxy S22+ di Samsung a soli 798,90€ con spese di spedizione gratuite incluse nel prezzo del dispositivo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.