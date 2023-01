Samsung Galaxy S23: SVELATA la data di debutto della serie

Il nuovo Samsung Galaxy Unpacked potrebbe venir annunciato a breve; si dice che l’evento si terrà il prossimo 1° febbraio. A spoilerare la data di inizio show è stato il portale di Samsung Colombia con un post uscito in rete – forse – un po’ troppo presto.

All’interno di questo particolare Unpacked conosceremo gli smartphone di punta per il 2023, i Galaxy S23, S23+ e S23 Ultra, oltre ai nuovi orologi e alle cuffiette TWS next-gen.

Samsung Galaxy S23: arriverà il 1° febbraio, a quanto pare

Dal poster teaser emerso in queste ore non apprendiamo molti dettagli. Vediamo solo delle foglie e dei fiori che, probabilmente, sottolineano le colorazioni dei terminali. Vediamo poi un layout fotografico con tre ottiche (senza modulo), il ché ci fa pensare che i device avranno un nuovo design.

Nelle notizie correlate abbiamo appreso che i dispositivi di punta arriveranno in diverse tinte: Botanic Green, Misty Lilac, Cotton Flower e Phantom Black, ma noi vi invitiamo a prendere questa indiscrezione con “un pizzico di sale”.

Le caratteristiche principali dei nuovi gadget sono ancora sconosciute; da precedenti rumors sappiamo che S23 Ultra disporrà di un sensore principale da 200 Megapixel, mentre altri affermano che avrà (ancora) l’ISOCELL HM3 da 108 Mpx, con un software e un algoritmo nuovo volto a migliorare le immagini. S23 e S23+ invece, avranno uno snapper principale da 50 mpx migliorato. Sotto la scocca invece, ci sarà lo Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm (in versione overcloccata) in tutti i mercati; non troveremo varianti con SoC Exynos, a quanto pare. Insomma, manca davvero poco al debutto di questi flagship; siete pronti?

Su Amazon invece, abbiamo scoperto che il Galaxy S22 5G si trova su Amazon a soli 779,99€ con spese di spedizione gratuite incluse nel prezzo di vendita. Avrete in omaggio anche un pratico caricatore da muro da 25W e c’è la possibilità di acquistare il telefono oggi e di pagarlo in comode rate con Cofidis.

