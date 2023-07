Samsung Galaxy S23: SCONTO FOLLE per il Prime Day (costa solo 660€)

Il Samsung Galaxy S23 5G è uno dei flagship Android più compatti che vi siano in circolazione; girovagando su Amazon poi, oggi ci siamo imbattuti in un’offerta veramente strepitosa. Il meraviglioso device infatti, costa solo 660,00€, spese di spedizione incluse. Si parla del minimo storico sul noto sito di e-commerce americano per un gadget praticamente incredibile sotto tutti i punti di vista.

Samsung Galaxy S23 5G: il flagship Android più compatto

Viene venduto e spedito da Amazon pertanto godrete della massima garanzia possibile che si potrebbe avere; ci sono due anni di assistenza tecnica con gli esperti del sito, sempre pronti ad aiutarvi, dalle sei a mezzanotte, tutti i giorni, via chat o via telefono. Non dimenticate che la consegna è celere e immediata: in pochissimi giorni il telefono sarà a casa vostra. Volendo, in alternativa, potrete farvi spedire il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano. Comodo, vero?

C’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto (in caso di gravi problematiche) e avrete anche accesso al pagamento dilazionato in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al portale. In ultima istanza segnaliamo che il costo bassissimo di 660,00€ durerà pochissime ore, quindi siate veloci. Non sappiamo quanto durerà la promozione.

Il Samsung Galaxy S23 5G ha uno schermo da 6,1 pollici FullHD+ OLED LTPO di seconda generazione che fa vedere al meglio i contenuti, ma non finisce qui. È potentissimo grazie al processore Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy di Qualcomm, coadiuvato da 8 GB di RAM e da 256 GB di memoria interna, non espandibile. Ottima la batteria che si ricarica a 25W. Cosa aspettate dunque? Fate presto perché l’offerta potrebbe terminare a breve. Questo è un top di gamma in tutto e per tutto, nonostante le dimensioni ridotte.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.