Samsung Galaxy S23, S23+ e S23 Ultra: componenti TOP sotto la scocca

Samsung ha da poco svelato i nuovi flagship Galaxy S23, S23+, S23 Ultra. Oggi, da un report proveniente dal tipster e insider Ice Universe, scopriamo che dispongono di RAM LPDDR5x e di storage UFS 4.0.

Unitamente a ciò, dispongono del processore “Snapdragon 8 Gen 2 Platform for Galaxy” di Qualcomm che fornisce energia e potenza per le operazioni quotidiane ma anche quelle più complesse.

Samsung Galaxy S23: tutti i dettagli dei componenti interni

Sulla memoria RAM giravano diverse indiscrezioni; qualcuno suggeriva la presenza della memoria virtuale LPDDR5, mentre altri insider affermavano che la compagnia avesse dotato i gadget della più recente tecnologia LPDDR5X. Adesso, dopo il lancio, il leakster Ice Universe fa chiarezza in merito e ci aiuta a comprendere le specifiche tecniche dei prodotti nel dettaglio.

Please always believe in the ice universe (even Samsung's training materials can't be completely trusted) pic.twitter.com/j8veDKKuUR — Ice universe (@UniverseIce) February 2, 2023

Giusto per essere precisi: la memoria RAM LPDDR5x garantisce performance incredibili; rispetto alla generazione precedente, la LPDDR5, assicura velocità di trasferimento dati di 8533 Mbps. Al contrario, torniamo alle UFS 3.1 per segnalarvi che loro offrivano velocità di lettura e scrittura fino a 2100 MB7S e 1200 MB/s, rispettivamente. Dulcis in fundo, per completare la disamina, ricordiamo che lo standard UFS 4.0 arrivava a 4200 MB/s e 1200 MB/s.

Oggi vediamo che la versione standard del Galaxy S23 (in preorder su Amazon a 979,00€) presenta 8 GB di RAM LPDDR5 e 128 GB di storage UFS 3.1; la variante con 256 GB invece, gode della RAM di nuova concezione. Come vedete, i terminali più “economici” della serie hanno ancora i vecchi formati.

Il modello Plus invece, così come l’Ultra, gode di RAM LPPDR5x e storage UFS 4.0. su tutta la linea. Ricordiamo che i telefoni si possono acquistare in quattro colorazioni: Cream, Green, Lavender e Phantom Black.

S23 base è il telefono compatto per chi “odia” i padelloni; costa poco per quello che offre, ma presenta molte features di altissimo livello.

