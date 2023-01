Samsung Galaxy S23; S23+ e S23 Ultra: avranno una funzione di Google

Sembra che i futuri Galaxy S23 e S23 Ultra di Samsung disporranno della fantastica funzionalità Fast Pair di Google. Ma come funziona e di cosa si tratta? Scopriamolo insieme.

In primo luogo segnaliamo che la funzionalità in questione del colosso di Mountain View approderà anche sulla serie premium dell’OEM sudcoreano. Ricordiamo che il lancio di questi smartphone è previsto per il 1° febbraio.

Samsung Galaxy S23: in arrivo la funzione Fast Pair

La funzione Fast Pair è una caratteristica realizzata da BigG; serve per configurare facilmente gli auricolari TWS con lo smartphone Android. Inoltre consente di rilevare immediatamente un altro gadget non appena è nelle vicinanze. In poche parole comparirà anche un menù a comparsa che aiuterà gli utenti a seguire i passaggi sullo schermo.

Ad oggi è compatibile con auricolari, smartwatch e non solo, ma presto vedrà anche il supporto a tracker e stilo. Per farla breve, immaginatevi un funzionamento molto simile a quanto avviene con i codici QR. Chi usa Apple, sa bene la praticità di questa feature; siamo molto curiosi di vedere come si comporterà una feature di Google sui telefoni di Samsung.

Nelle notizie correlate vi segnaliamo un’interessante offerta per il flagship vanilla della serie Galaxy S22 di Samsung; di fatto, lo smartphone si porta a casa con soli 749,00€, spese di spedizione incluse. È un’ammiraglia compatta con processore Exynos 2200 e GPU di AMD, schermo da 6,1 pollici FullHD+ ProMotion fino a 120 Hz, frame in metallo, back cover in vetro e non solo. Il processore consente di eseguire titoli e videogame di alto profilo con facilità, ma è perfetto anche per l’utilizzo social. Le fotocamere invece, sono da fuoriclasse: ottiche nitide, risolute, ricche di opzioni e personalizzazioni. La ricarica avviene con caricatore da 22,5W ma c’è anche la ricarica wireless.

