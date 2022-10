Samsung Galaxy S23: rivelate le colorazioni al lancio

In queste ore sono trapelate sul web le nuove colorazioni relative ai futuri Samsung Galaxy S23; i dispositivi sono emersi in rete grazie ad una fuga di notizie avvistata da un noto insider del web.

I giorni passano in fretta e siamo già arrivati alla fine dell’anno. Dopo il debutto della serie Pixel 7 di Google infatti, non sono rimasti grossi annunci per il 2022. Certo, dobbiamo attendere il rilascio delle versione premium dei top di gamma cinesi come i Vivo next-gen, i vari Xiaomi 13 e compagnia simile. Tornando agli S23, dobbiamo segnalare che oramai sappiamo quasi tutto di questi prodotti, con diversi mesi di anticipo.

Samsung Galaxy S23: ecco tutto quello che c’è da sapere

L’indiscrezione arriva per mano del tipster Ross Young, l’analista di DSCC, che ha condiviso il tutto su Twitter. L’uomo ha riferito che i telefoni premium di Samsung arriveranno in quattro sole colorazioni: beige, black, green, light pink. Se questo rumor dovesse rivelarsi veritiero, allora ci troveremmo di fronte ad un rilascio molto contenuto con poche tinte tra cui scegliere.

Beige

Black

Green

Light Pink — Ross Young (@DSCCRoss) October 6, 2022

Giusto per chi non lo sapesse, dobbiamo ricordare che i nuovi device di fascia alta di Samsung dovrebbero presentare specifiche incredibili; pensiamo al processore Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm o alle fotocamere rinnovate con funzionalità nuove.

Ci sarà come sempre, una versione basica, una Plus e una Ultra. Tutte avranno celle energetiche più generose e fotocamere pazzesche. Addirittura, l’Ultra avrà un sensore fotografico da 200 Megapixel in grado di rivaleggiare con gli attuali Xiaomi 12T Pro e Motorola Edge 30 Ultra.

Tornando ai colori, verosimilmente ci aspettiamo tinte tenui, quasi tendenti al color pastello. Al contrario, S22 è stato annunciato in tante colorazioni (da noi sono poche però): Phantom White, Phantom Black, Green, Graphite, Gold, Cream e Red.

Voi cosa vi aspettate? Se volete fare oggi un buon affare, vi segnaliamo il Galaxy S22 Plus di Samsung in offerta a soli 887,00€ su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.