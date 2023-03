Samsung Galaxy S23: prezzo SUPER su Amazon e lo paghi a rate

Se state cercando uno smartphone premium ma compatto, abbiamo la soluzione che fa al caso vostro. Parliamo dell’ottimo Samsung Galaxy S23 da 6,1 pollici, un prodotto unico nel panorama Android perché rappresenta un’ammiraglia dalle dimensioni contenute. Oggi lo pagate solo 859,00€ al posto di 979,00€, con spese di spedizione comprese nel prezzo. Parliamo di un risparmio pari al 12% su un prodotto uscito sul mercato da neanche due mesi. La consegna sarà celere e immediata; in pochissimi giorni infatti, arriverà presso il vostro domicilio o il luogo da voi designato.

Oltre a disporre di due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono, avrete accesso al reso gratuito entro un mese dal momento dell’acquisto. La cosa bella è che si può dilazionare l’importo del telefono in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al portale. Non di meno, volendo, c’è l’opzione per dividere il totale in tre parti con Klarna (servizio esterno al sito). Insomma, i modi per portarvelo a casa, volendo, sono davvero tanti. Non lasciatevelo sfuggire, soprattutto adesso che si trova in sconto.

Samsung Galaxy S23: oggi sarà vostro ad un prezzo super

All’interno della confezione del device troverete poi anche il pratico e comodo caricatore da muro da 25W, comodissimo per ricaricare il telefono in pochi minuti.

Galaxy S23 dispone di un sistema fotografico davvero unico; c’è l’intelligenza artificiale con Nightography che mantiene nitidi i dettagli delle foto e dei video. Si otterranno sempre immagini luminose e brillanti, dall’alba al tramonto. Scatenate la vostra creatività con la lente ultrawide da 50 Megapixel che lavora insieme al processore Snapdragon 8 Gen 2 per dar forma ai vostri sogni. Infine, anche la batteria assicura ore ed ore di autonomia con una singola carica.

A 859,00€ questo è il Galaxy S23 da comprare oggi su Amazon. Fate presto prima che terminino le scorte disponibili.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.