Samsung Galaxy S23: prezzo SUPER per il top di gamma più compatto

Il meraviglioso Samsung Galaxy S23 5G oggi costa sol0 673.98€ su Amazon

Samsung Galaxy S23 5G: top di gamma compatto che costa meno di 675€

Questo smartphone di casa Samsung è un vero gioiello; costa pochissimo per quel che offre, è bellissimo, compatto, ha uno schermo piccolo ma risoluto, con tanta tecnologia al suo interno (HDR10, FullHD, Dynamic AMOLED, refresh rate adattivo e molto altro ancora), c’è un processore di fascia altissima (lo Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy di Qualcomm), coadiuvato da 8 GB di RAM e da 256 GB di memorie interne.

Ottima la batteria che assicura un giorno di utilizzo intenso con una singola carica; la ricarica avviene via cavo a 25W o tramite tecnologia wireless. Ci sono tre fotocamere sulla back cover e quella principale è da 50 Megapixel con OIS al seguito, seguita da due altre lenti di ottima fattura. Gira video in 4K di qualità cinematografica, costa solo 673,98€ ed è in super sconto: non lasciatevi sfuggire Samsung Galaxy S23 5G.

