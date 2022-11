Samsung Galaxy S23 potrebbe battere la serie iPhone 14

Parliamo un po’ di smartphone futuri, e nello specifico, dei meravigliosi quanto attesi Samsung Galaxy S23 di fascia alta. Ad oggi il mercato è diviso fra iOS e Android ma ci sono prodotti adatti per ogni gusto, tasca e esigenza. Impossibile trovare il telefono perfetto per tutti, ma ci sono tanti telefoni che meglio si adattano alle esigenze di ciascuno.

Samsung Galaxy S23: sarà incredibile

Per quanto riguarda la serie S23 dell’OEM sudcoreano, scopriamo che i modelli arriveranno presto per competere con l’attuale line-up di Apple, la gamma iPhone 14. Dai primi rumors apprendiamo che questi nuovi terminali surclasseranno quelli della mela in ogni aspetto. In primo luogo, il processore Snapdragon 8 Gen 2 darà filo da torcere all’Apple Bionic A16 visto su iPhone 14 Pro, giusto per citarne uno.

Cerchiamo di contestualizzare un po’ la situazione: i prodotti che vantano una coesistenza fra hardware e software (Google e Apple, per dirne qualcuno) hanno performance migliori, autonomie maggiori e una migliore esperienza d’uso. Purtroppo non tutte le ciambelle riescono con il buco e vediamo che Samsung, con i suoi Exynos (ma anche con i Tensor di BigG) non è stata in grado di soddisfare le aspettative. Ora però, con l’avvento dello Snapdragon 8 Gen 2 le cose cambieranno e i flagship del marchio coreano sono pronti a salutare i chip proprietari in favore delle nuove piattaforme Qualcomm.

Fra le altre cose, il modello Ultra della serie dovrebbe disporre della fotocamera da 200 Megapixel, di un nuovo software per il comparto foto e video, di un sensore per le impronte digitali posto sotto il pannello e di molte altre tecnologie esclusive. Forse vedremo anche il supporto alla connettività satellitare.

Se volete fare oggi un buon affare su Amazon, vi suggeriamo l’acquisto del Galaxy Z Flip4 a soli 899,90€ al posto di 1149,00€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.