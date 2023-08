Samsung Galaxy S23: il più POTENTE oggi a un prezzo FOLLE

Scegli il Samsung Galaxy S23 256GB su eBay a soli 729,90 euro, invece di 1039 euro. Grazie a questa super offerta non solo ti aggiudichi uno degli smartphone più potenti, ma risparmi anche 310 euro sul prezzo di listino. Niente male vero? Pensa, ti assicuri un compagno di avventure che monta il nuovissimo processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, per prestazioni fuori di testa.

Ma con eBay i vantaggi non sono finiti certo qui. Infatti, acquistandolo adesso lo ricevi in pochissimi giorni e con consegna gratuita. Inoltre, selezionando PayPal come metodo di pagamento, in pochi e semplici click puoi scegliere di pagare in 3 rate tasso zero da soli 243,30 euro al mese. La prima rata al momento dell’acquisto, le altre due nei due mesi successivi.

Samsung Galaxy S23: la rivoluzione degli smartphone è qui ed è tua

Accogli la rivoluzione del mondo smartphone con il Samsung Galaxy S23. La versione in promozione su eBay è quella da 256GB di ROM per installare app e giochi oltre che archiviare tutto ciò che ami. Con una fotocamera grandangolare da 50MP scatti foto spettacolari in ogni condizione di luce, anche la notte. La super batteria da 3900 mAh, unita all’intelligenza del chip nella gestione del consumo energetico, garantisce un utilizzo per tutta la giornata e oltre.

Il display con 120Hz di refresh rate ti assicura una fluidità senza precedenti con colori ultra vivaci e immagini super realistiche. Cosa stai aspettando? Acquista subito il tuo nuovo Galaxy S23 256GB a soli 729,90 euro, invece di 1039 euro. Blocca l’offerta oggi stesso e paga un po’ alla volta. Puoi dividere l’importo dell’ordine in 3 rate tasso zero selezionando PayPal come metodo di pagamento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.