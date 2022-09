Samsung Galaxy S23 Plus: i render CAD mostrano il suo design

In queste ore sono emersi sul web i nuovi render CAD relativi al Samsung Galaxy S23 Plus, il nuovo top di gamma dell’OEM sudcoreano per il 2023. Dalle prime immagini vediamo il design migliorato e l’estetica ancora più accattivante.

Giusto per chi non lo sapesse, il Galaxy S23 Plus è stato avvistato assieme al modello base sul portale della certificazione cinese 3C. Le informazioni ci sono arrivate per mano dell’affidabile tipster Steve Hemmerstoffer, ovvero OnLeaks. Dalle immagini vediamo quali saranno le modifiche all’estetica del nuovo device.

Samsunf Galaxy S23+: un design tutto nuovo

Dalle immagini possiamo vedere che ci sarà il solito pannello perforato con selfiecam su display. Posteriormente invece, troveremo tre ottiche disposte verticalmente e il flash LED accanto. Questo è un design tutto nuovo perché non esiste alcun’estetica simile per un telefono di casa Samsung. Gli anelli delle ottiche sono sporgenti e richiamano quelli delle camere di S22 Ultra.

Non mancano i pulsanti del volume e per l’accensione che sono presenti sul frame laterale destro. Posteriormente invece, c’è una porta USB C e la griglia dello speaker. Lo slot della SIM non si vede dalle foto ma è quasi sicuro che ci sarà. Samsung potrebbe anche adottare la politica delle sole eSIM come ha fatto Apple con gli iPhone 14 in America.

Queste sono le misure del Galaxy S23+: 157,7 x 76,1 x 7,6 mm e il pannello sarà da 6,6 pollici. Le dimensioni dell’S22 Plus di quest’anno sono invece di 157,4 x 75,8 x 7,6 mm. Le altre specifiche tecniche del dispositivo sono avvolte nel mistero.

Sotto la scocca dello smartphone potremo trovare il potentissimo processore Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm; non si sa ancora della presenza dell’eventuale chip Exynos. Staremo a vedere.

