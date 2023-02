Samsung Galaxy S23+: FOLLIA Monclick, risparmi 150€

Monclick si è davvero superato con questa offerta incredibile. Acquisti il nuovo Samsung Galaxy S23+ 512GB risparmiando già 150 euro. Quindi per te subito 11% di sconto! Niente male vero? Allora sbrigati, devi essere velocissimo per metterlo nel carrello a soli 1199 euro, anziché 1349 euro.

Scegliendo Monclick per questo acquisto hai anche due altri importanti vantaggi. Infatti, oltre alla consegna gratuita, puoi decidere di pagarlo in 10 comode rate a tasso zero da soli 119 euro al mese. Altrimenti hai sempre l’opzione PayPal o Klarna delle 3 rate senza interessi né garanzie come busta paga, reddito o altro.

Sprigiona tutta la potenza che questo smartphone top di gamma ha da offrirti. Grazie ai suoi 8GB di RAM è in grado di fornirti tutta la potenza per lavoro, studio, intrattenimento e gaming solo ad altissimi livelli. Inoltre, la memoria interna da 512GB garantisce tanto spazio di archiviazione e installazione app o giochi.

Samsung Galaxy S23+: su Monclick coroni il tuo sogno

Sbrigati per approfittare di uno dei migliori vantaggi del momento. Vai su Monclick e acquista il Samsung Galaxy S23 a soli 1199 euro. Stai risparmiando esattamente 150 euro. Questa macchina è spinta oltre ogni limite grazie al nuovissimo processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy.

Inoltre, giochi e trasmetti in streaming ovunque grazie alla visibilità adattiva negli ambienti esterni. In questo modo ti garantisci colori e brillantezza perfetti in qualsiasi condizione ambientale. Grazie ai 120Hz adattivi ottieni uno scorrimento ancora più fluido e preciso. Acquistalo ora con uno sconto immediato dell’11%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.