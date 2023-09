Samsung Galaxy S23 per un TOP di gamma che sconvolge, -300€

Porta a casa uno smartphone di prima categoria con una doppia offerta di cui non fare a meno. Hai sempre sognato di tenere tra le mani un Samsung Galaxy S23? Ora ne hai la possibilità ma devi essere veloce perché stanno letteralmente andando a ruba le scorte.

Grazie alla doppia promozione che trovi su Amazon hai la possibilità di portarlo a casa con 300€ di sconto complessivi. Duecento sono istantanei mentre altri 100€ te li restituisce Samsung via cashback entro il 17 settembre 2023. Tu collegati su Amazon e completa subito l’acquisto con soli 749€, ti spiego il resto.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Samsung Galaxy S23: il momento giusto per acquistarlo è questo

Un vero e proprio top di gamma che tra le mani ti regala un’esperienza unica sotto tutti i punti di vista. Samsung Galaxy S23 è un gioiellino e in colorazione Green non te lo puoi perdere, ti dico subito che è il modello da 128 GB così leviamo ogni dubbio.

Con display ampio e di qualità ultra avanzata grazie anche al Dynamic AMOLED hai ben poco di cui preoccuparti: visione strepitosa in ogni contesto e sia che tu stia navigando tra app, guardando contenuti in streaming o divertendoti con il gaming.

Con processore veloce, batteria che ti porta fino a sera e un apparato fotografico da urlo hai tutto quello che ti occorre. Scatti foto e registri video alla perfezione senza mai scendere a compromessi.

In confezione trovi anche il caricatore incluso per non dover effettuare altri acquisti, cosa potresti volere di più?

Insomma, con la doppia offerta che trovi su Amazon hai un’occasione unica. Lo sconto dei 200€ lo trovi già in pagina, al momento dell’acquisto spenderai 749€ ma partecipando alla seconda promozione di Samsung riuscirai a recuperare altri cento euro per un prezzo finale di appena 649€. Cosa stai aspettando? Collegati in pagina subito.

Tutte le informazioni le trovi in questa pagina.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.