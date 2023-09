Samsung Galaxy S23: ottieni un extra sconto del 5% in carrello ORA

In questi minuti lo store ufficiale di Samsung ha lanciato una nuova promo: un extra sconto del 5% direttamente in carrello per l’acquisto del Galaxy S23, cumulabile con altre promozioni attive, come ad esempio il codice BACKS23 e l’offerta cashback fino a 300 euro. L’extra sconto sarà valido da oggi e solo per il weekend, con scadenza fissata alle 23:59 di domenica.

Samsung Galaxy S23: con l’extra sconto del 5% è ancora più conveniente

Per usufruire della promo devi semplicemente collegarti alla pagina dedicata all’offerta e aggiungere al carrello il modello che desideri. Nella nuova pagina che si apre, il prezzo si ridurrà in automatico del 5%.

In più puoi copiare e incollare il codice BACKS23 nello spazio dedicato ai coupon per ottenere un ulteriore sconto di prezzo. Il nuovo importo verrà visualizzato in automatico sulla parte di destra dello schermo.

Ma non è finita qui, perché puoi anche approfittare della promo cashback di Samsung che resterà valida ancora fino al 17 settembre: ottieni fino a 300 euro di cashback acquistando uno dei tre modelli Galaxy S23 (100 euro per l’S23, 200 euro per l’S23+ e 300 euro per l’S23 Ultra) e registrando il prodotto su Samsung Members entro e non oltre il 12 ottobre 2023. Il rimborso verrà erogato da Samsung entro 45 giorni lavorativi dal termine della procedura (compresa la validazione dell’indirizzo email).

Ottieni l’extra sconto del 5% in carrello ora su Samsung Galaxy S23 e beneficia degli altri sconti disponibili sullo store ufficiale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.