Samsung Galaxy S23: ora in OFFERTA su Amazon, è il nuovo MINIMO STORICO

I nuovi Samsung Galaxy S23 sono gli smartphone del momento, grazie alle ottime prestazioni e alle tante funzionalità che mettono a disposizione degli utenti. Il modello base, il Galaxy S23 da 6,1 pollici, ha superato tutti i test diventando subito il top di gamma compatto di riferimento del mercato.

Con la nuova offerta Amazon, disponibile in questo momento, acquistare il Samsung Galaxy S23 conviene ancora di più: lo smartphone è disponibile al prezzo scontato di 912 euro invece che 979 euro. Si tratta di uno sconto di 67 euro che garantisce un risparmio netto a tutti gli utenti interessati all’acquisto. Con quest’offerta, S23 viene proposto al nuovo prezzo minimo storico.

Il Samsung Galaxy S23 in offerta è disponibile solo in alcune colorazioni, sempre con caricabatterie da 25 W incluso in confezione, ed è acquistabile anche con pagamento in 12 rate da 76 euro, senza interessi e costi aggiuntivi. Per sfruttare l’offerta è disponibile il link qui di sotto.

Samsung Galaxy S23: ora a prezzo scontato su Amazon, ecco l’offerta

Il Samsung Galaxy S23 può contare su di una scheda tecnica completa che ruota intorno al SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 oltre che al display Dynamic AMOELD da 6,1 pollici di diagonale. C’è anche una tripla fotocamera posteriore, con sensore principale da 50 Megapixel. Tra le specifiche troviamo 8 GB di RAM, 128 GB di stage e una batteria da 3.900 mAh.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Galaxy S23 di Samsung al prezzo scontato di 912 euro invece di 979 euro. Lo sconto è di ben 67 euro e consente di acquistare lo smartphone ad un prezzo ancora più conveniente. Da notare la possibilità di acquisto in 12 rate senza interessi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.